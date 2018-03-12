Путин рассказал о своих дочерях, «окрестив» их трудоголиками

Но это не повлияло на них отрицательно: став взрослыми, они не представляют свою жизнь без каждодневного труда, работают много и получают от этого удовлетворение.В основе фильма – интервью главы государства, в котором, в частности, журналист спрашивает и о требовательности к нынешнему президенту его родителей. На что Владимир Владимирович ответил, что «жил в атмосфере любви». Его родители предельно заботились об успехах их сына в дальнейшей, взрослой жизни, и делали все от них зависящее, чтобы к этой жизни его подготовить.То же самое президент желает и своим дочерям, Екатерине и Марии, и не видит, к счастью, причин для беспокойства: живут, как трудоголики, любят свою страну, гордятся ею, думают, как ее обустроить лучшим образом.На журналистский вопрос о личной жизни дочерей Путина, президент отметил, что они – взрослые люди и в потребности комментировать их личную жизнь не усматривает смысла.