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Путин рассказал о своих дочерях, «окрестив» их трудоголиками

В новом фильме Андрея Кандрашова «Путин» президент России Владимир Путин признал, что в отношении своих дочерей не отличался достаточной требовательностью.

Путин рассказал о своих дочерях, «окрестив» их трудоголиками


Но это не повлияло на них отрицательно: став взрослыми, они не представляют свою жизнь без каждодневного труда, работают много и получают от этого удовлетворение.

В основе фильма – интервью главы государства, в котором, в частности, журналист спрашивает и о требовательности к нынешнему президенту его родителей. На что Владимир Владимирович ответил, что «жил в атмосфере любви». Его родители предельно заботились об успехах их сына в дальнейшей, взрослой жизни, и делали все от них зависящее, чтобы к этой жизни его подготовить.

То же самое президент желает и своим дочерям, Екатерине и Марии, и не видит, к счастью, причин для беспокойства: живут, как трудоголики, любят свою страну, гордятся ею, думают, как ее обустроить лучшим образом.

На журналистский вопрос о личной жизни дочерей Путина, президент отметил, что они – взрослые люди и в потребности комментировать их личную жизнь не усматривает смысла.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 07:30
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