Доработка истребителя МиГ-31 осуществлялась одновременно с созданием «Кинжала»

Сверхзвуковой самолёт МиГ-31 приходил усовершенствование параллельно с разработкой современного проекта «Кинжал». В данном случае инженеры сэкономили очень ценный ресурс, которым является время. Касательно этого было сообщено в Twitter вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Представители Министерства обороны Российской Федерации десятого марта сообщили касательно успешного проведения испытания ракеты.Рогозин отметил, что в настоящее время в мире больше не существует аналогов «Кинжала». Ракета имеет огромную скорость, и способна изменять направление. Удивляет маневренность «Кинжала». Ракета вместе с истребителем МиГ-31 представляет для противников серьезную опасность.