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Гайтана удивила поклонников признанием о своих недостатках

Гайтана обнародовала в своём микроблоге Instagram новую публикацию, на которой она запечатлена в коротком шелковом изумрудном платье с тонкими бретелями. В комментариях исполнительница песен написала, что хотела бы исправить свои недостатки.

Гайтана удивила поклонников признанием о своих недостатках

Гайтана в рамках Instagram выложила новый снимок. На данном фото артистка запечатлена в коротком шелковом изумрудном наряде с тонкими бретелями. Под публикацией исполнительница песен приняла решение удивить фолловеров своим признанием. Артистка сказала, что недавно ей задали вопрос, знает ли она касательно своих недостатков и что она хотела бы в себе изменить. Гайтана поведала, что она может быть очень холодной, резкой и упрямой. По её словам, она не умеет уступать и часто спорит, настаивая на своём.

Стоит напомнить, известная украинская певица Гайтана, представила новую романтическую композицию "Обними, не отпускай". Видеоклип с песней обнародован на официальном YouTube-канале артистки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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