Гайтана удивила поклонников признанием о своих недостатках

Гайтана в рамках Instagram выложила новый снимок. На данном фото артистка запечатлена в коротком шелковом изумрудном наряде с тонкими бретелями. Под публикацией исполнительница песен приняла решение удивить фолловеров своим признанием. Артистка сказала, что недавно ей задали вопрос, знает ли она касательно своих недостатков и что она хотела бы в себе изменить. Гайтана поведала, что она может быть очень холодной, резкой и упрямой. По её словам, она не умеет уступать и часто спорит, настаивая на своём.Стоит напомнить, известная украинская певица Гайтана, представила новую романтическую композицию "Обними, не отпускай". Видеоклип с песней обнародован на официальном YouTube-канале артистки.