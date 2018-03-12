Андрей Макаревич хочет найти имена доносчиков и палачей своего репрессированного родственника

Музыкант интересуется судьбой прадеда, который был белорусским священником и построил в Погодино храм вместе со школой до революции. Во время Первой мировой войны он помогал раненым и кормил людей кашей, пока эшелоны стояли на станции, а дальше выполнял особые поручения Патриарха. После 1918 г следы Антония Усаковского потеряны, так что он мог разделить судьбу других служителей церкви.Андрей Макаревич пока не узнал о его жизни, но зато познакомился с делом его сына. Он был арестован и обвинен в связях с польскими террористами, после чего приговорен к расстрелу на Бутовском полигоне. Затем имя родственника было реабилитировано, а сейчас есть возможность узнать полную информацию о минувших событиях.