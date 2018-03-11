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Кети Топурия является настоящей фанаткой купальников

Кети Топурия является настоящей фанаткой купальных костюмов и имеет в гардеробе несколько десятков различных купальников. Но певица их практически не носит. Сама артистка считает, что у неё «купальникомания».

Кети Топурия является настоящей фанаткой купальников

Кети Топурия очень привлекательная девушка, а также обладательница замечательной фигуры. Свидетельством тому стали фото Кети, на которых она изображена в купальниках. Топурия заявила, что купальные костюмы она обожает настолько, что даже обнаружила у себя «купальникоманию». Звезда поведала, что в её гардеробе имеется в общей сложности более пятидесяти купальников. Певица также призналась, что она использует только три купальных костюма, а остальные просто хранятся в её гардеробе.

Кети Топурия является настоящей фанаткой купальников

Такая же проблема у звезды присутствует и с сумочками. Их у Кети тоже много, а вот пользуется она ограниченным количеством аксессуаров. Певица в этой ситуации нашла небольшой плюс – у неё очень красивая гардеробная.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:26
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