Владимир Путин рассказал, чего он не простит никогда

Владимир Путин предательство считает смертным грехом, когда доверенный человек совершает гнусный поступок. По его словам это хуже войны так как сразу рушится весь мир, который существовал до этого. Российский президент верит в могущество, а также возрождение былой славы Российской Федерации. Он собирается приложить максимальные усилия, чтобы опять восстановить этот статус.Он отметил, что в 2000 году в баню пригласил Герхерда Шредера - экс-канцлера Германии. Когда политики парились, случился пожар, при этом в помещение повалил дым. Путин своему новому товарищу предложил покинуть баню. Однако канцлер этого не сделал, пока не допил пиво. Пиво для истинного германца имеет высшую ценность. Путин удивился такой философии.