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Зрители считают, что Марина Африкантова и Роман Капаклы чуть не стали жертвами провокаций со стороны Сороки

Артем Сорока на сейшельских островах стал настоящим изгоем из-за того, что он ударил Александру Шеву.

Зрители считают, что Марина Африкантова и Роман Капаклы чуть не стали жертвами провокаций со стороны Сороки


Поскольку ни руководство реалити-шоу, ни ее ведущие не наказали Артема Сороку за то, что он обидел Александру Шеву участники, живущие на Острове любви, решили самостоятельно восстановить справедливость. Артем отвечает словесно и физически только девушкам, поэтому парни телепроекта начали его всячески унижать.

Например, несколько дней назад Давид Анташвили высыпал содержимое своей тарелки прямо на голову Сороке, на что он ничего не ответил и продолжил свою трапезу. А в анонсе будущего эфира показали, как Давид облил его зеленкой и пообещал, что Артем будет, как изгой помечен все свое оставшееся пребывание на проекте.

А недавно Сорока вызвал на бой в перчатках возлюбленного Марины Африкантовой Романа Капаклы. Когда Роман предложил ему настоящий мужской бой без перчаток, то Сорока сразу отказался, но Капаклы пообещал сломать ему челюсть.

Африкантова уговаривала Романа не трогать Артема, поскольку ее возлюбленного могут за драку выгнать с телепроекта, чего по ее мнению добивается Сорока. Зрители полностью согласны с Мариной и считают Артема Сороку отличным стратегом и хорошим провокатором.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 20:01
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