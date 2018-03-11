Ольгу Бузову приехала поддержать мама

Бузова сейчас находится в гастрольном туре. За время выступлений Ольга успела повредить ногу, но, несмотря на все трудности, она продолжает давать концерты. Певице трудно не только морально, но и физически.Для оказания поддержки к Бузовой прилетела ее мама, о чем поспешила сообщить в своем микроблоге сама Ольга. Звезда добавила, что мама ее успокоила и заверила в том, что все будет хорошо.Подписчики певицы также пожелали ей успеха, добавив, что она справится со всеми трудностями. Многие поклонники отметили, что мама Ольги очень молодо выглядит, что со стороны может показаться, будто они подружки.Фанаты добавили, что Бузова очень сильно похожа на свою маму. Они надеются, что благодаря маминой поддержке и заботе Ольга пойдет на поправку.