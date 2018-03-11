Галина Боб в новом ролике высмеяла женские разговоры за чашкой чая
Поклонники артистки всегда радуются, заметив юмористические сюжеты в Instagram. Сейчас Галина Боб в новом ролике высмеяла женские разговоры за чашкой чая.
Звезда во время декрета начала снимать интересные видео, где затрагиваются темы из жизни домохозяек. Сейчас она показала, как мамы обсуждают навыки своих мальчиков, а также изюминкой стало завершение диалога с подругой. Галина Боб отметила, что все женщины любят перемыть кости своим ближним и можно уже тушить свет, если они собрались вместе.
Подписчики поблагодарили артистку за доставленное удовольствие, найдя в сюжете много сходства с некоторыми современными особами. Они назвали знаменитость гением, пожелав ей творческих успехов. Сама актриса вышла на работу в театр и даже пожаловалась фанатам, что ей приходится снова учить старые роли.
Звезда во время декрета начала снимать интересные видео, где затрагиваются темы из жизни домохозяек. Сейчас она показала, как мамы обсуждают навыки своих мальчиков, а также изюминкой стало завершение диалога с подругой. Галина Боб отметила, что все женщины любят перемыть кости своим ближним и можно уже тушить свет, если они собрались вместе.
Подписчики поблагодарили артистку за доставленное удовольствие, найдя в сюжете много сходства с некоторыми современными особами. Они назвали знаменитость гением, пожелав ей творческих успехов. Сама актриса вышла на работу в театр и даже пожаловалась фанатам, что ей приходится снова учить старые роли.