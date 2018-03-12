Льняное масло и грецкие орехи заменят свежую рыбу

Господин Богданов, глава отделения клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» рассказал о том, что большинство жителей России недополучают норму кислот омега-3. (Доктор медицинских наук Богданов говорит, что ежедневная норма по кислотам омега-3 жителями РФ «недовыполняется» в 5-10 раз).Данные кислоты необходимы в жизнедеятельности человеческого организма и защищают клетки от окисления. Самостоятельно хомо сапиенс не в состоянии вырабатывать кислоты омега-3, получить их возможно лишь из рациона. Лучшим вариантом считается потребление свежей рыбы. Но рыба, как известно, доступна не всем слоям населения. Так что же делать?Альфред Богданов порекомендовал жителями континентальных регионов России заменить дорогие морепродукты льняным маслом (или семенами льна) и грецкими орехами. Орехов достаточно 30 гр. в сутки, льняного масла – 1 чайная ложка. Особенность льняного масла – быстрота окисления, поэтому нежелательно закупать масло в больших объёмах, потреблять его следует в свежем виде.