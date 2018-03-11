Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram архивное фото с родителями

Звезда лаконично призналась в любви к близкому человеку, а подписчики сразу заметили, что малышка на фото вообще не улыбается. Многие люди решили, что Виктория Бекхэм больше напоминает отца, который тоже позирует с серьезным выражением лица. Пользователи сетей отметили, что сегодняшний имидж знаменитости берет свое начало с детства.Всем понравилась жизнерадостная мама певицы, улыбающаяся на всех фото, после чего люди оценили сюжет, где рядом с нею стоит сестра Луиза. Фанаты даже не сомневаются, что они связаны узами крепкой дружбы, после чего поблагодарили своего кумира за доставленное удовольствие.