Саша Черно устроила истерику Иосифу Оганесяну из-за его отъезда

На днях в Сети появились кадры с нового эфира «Дома-2», на которых запечатлена истерика Саши. Как оказалось, организаторы разрешили Иосифу на время покинуть проект, чтобы отдохнуть какое-то время от девушки.Однако эта идея не вызвала одобрения у Черно. Участница явно не намерена отпускать парня за Периметр, поэтому решила закатить истерику, чтобы удержать Оганесяна. Саша расплакалась, сопровождая все это речами о том, что он ее не слышит.Правда, стоит заметить, что девушка сама отказывалась слушать молодого человека. В результате, ее попытки ни к чему не привели, и Иосиф ушел.Поклонники «Дома-2» уверены, что если бы Черно следила бы за собой, за своим мужчиной и поддерживала бы уют в их семенном гнездышке, ничего бы не произошло и Оганесян никуда не ушел.