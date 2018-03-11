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Саша Черно устроила истерику Иосифу Оганесяну из-за его отъезда

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно закатила истерику из-за отъезда Иосифа Оганесяна.

На днях в Сети появились кадры с нового эфира «Дома-2», на которых запечатлена истерика Саши. Как оказалось, организаторы разрешили Иосифу на время покинуть проект, чтобы отдохнуть какое-то время от девушки.

Саша Черно устроила истерику Иосифу Оганесяну из-за его отъезда

Однако эта идея не вызвала одобрения у Черно. Участница явно не намерена отпускать парня за Периметр, поэтому решила закатить истерику, чтобы удержать Оганесяна. Саша расплакалась, сопровождая все это речами о том, что он ее не слышит.

Правда, стоит заметить, что девушка сама отказывалась слушать молодого человека. В результате, ее попытки ни к чему не привели, и Иосиф ушел.

Поклонники «Дома-2» уверены, что если бы Черно следила бы за собой, за своим мужчиной и поддерживала бы уют в их семенном гнездышке, ничего бы не произошло и Оганесян никуда не ушел.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:43
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