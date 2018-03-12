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Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался способным обогнать по скорости работу iPhone X

Независимыми экспертами решено провести сравнительное тестирование, по так называемому «Гамбургскому счету», между готовящимся в продажи южнокорейским устройством Samsung Galaxy S9+ и революционным Apple iPhone X. Гаджеты были нагружены реальным аналогичным составом программ, и в результате, возможности Galaxy S9+ буквально «порвали» по скорости загрузки детище Apple.

Как отметили эксперты, сенсацией прошедшего сезона от известной американской компании, теряется способность быстро реагировать на смену и переключение программ, а виной всему - перегруженность своими технологическими инновациями. В данном случае, немаловажный фактор, это наличие в Galaxy S9+ процессора Exynos 9810, который южнокорейские разработчики дополнили 6 ГБ оперативной памяти. Получается, что обладающий 3 ГБ памяти Apple iPhone X, не может составить конкурентоспособность изделию от Samsung.
Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался способным обогнать по скорости работу iPhone X


Так же, в ходе испытаний выяснилось, что более быстрый старт при включении iPhone X, не особо отражается на работе самих программ, которые оперативнее и быстрее выполняются на Samsung Galaxy S9+. Средний показатель отличий по времени быстродействия, больше склоняется в пользу южнокорейского смартфона и достигает более 50 секунд. Официально, выпуск Samsung Galaxy S9+ представят в середине марта.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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