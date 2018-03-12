Смартфон Samsung Galaxy S9+ оказался способным обогнать по скорости работу iPhone X

Как отметили эксперты, сенсацией прошедшего сезона от известной американской компании, теряется способность быстро реагировать на смену и переключение программ, а виной всему - перегруженность своими технологическими инновациями. В данном случае, немаловажный фактор, это наличие в Galaxy S9+ процессора Exynos 9810, который южнокорейские разработчики дополнили 6 ГБ оперативной памяти. Получается, что обладающий 3 ГБ памяти Apple iPhone X, не может составить конкурентоспособность изделию от Samsung.Так же, в ходе испытаний выяснилось, что более быстрый старт при включении iPhone X, не особо отражается на работе самих программ, которые оперативнее и быстрее выполняются на Samsung Galaxy S9+. Средний показатель отличий по времени быстродействия, больше склоняется в пользу южнокорейского смартфона и достигает более 50 секунд. Официально, выпуск Samsung Galaxy S9+ представят в середине марта.