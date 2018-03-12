Путин рассказал про «таблетки» с источниками силы и о любви

Путин заметил, что это уверенность в правильности, что он делает, и готовность этому посвятить свою жизнь. Глава РФ выразил свое понимание любви, подразумевая доброе отношение к людям, а также ощущение того, что человек является частью другого человека. Путин отметил, что он не имеет права на слабость со своей стороны, а также не прощает предателей. При этом он не сталкивался в своей жизни с серьезным предательством. Глава РФ ранее пошутил на тему изображений. Там он предстает на медведе и коне. По словам Путина журналисты любят его снимки в рабочей обстановке меньше в сравнении со снимками, где он с обнаженным торсом.По словам экспертов, физическая форма российского президента, а также любовь его к рыбалке не были никогда медиапроектами, однако для РФ играют позитивную роль.