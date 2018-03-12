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Французский биатлонист Фуркад подарил свою серебряную медаль юной болельщице из РФ

Мартен Фуркад, 5-кратный олимпийский чемпион по биатлону, занял второе место в масс-старте, прошедшем в Финляндии. Свою «серебряную» медаль француз подарил маленькой болельщице из России.

Французский биатлонист Фуркад подарил свою серебряную медаль юной болельщице из РФ


Седьмой этап Кубка мира по биатлону прошёл в финском городке Контиолахти. На масс-старт вышли многие именитые спортсмены, среди них присутствовал и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Победить на этот раз французу не удалось – в Финляндии первенствовал биатлонист из Австрии Юлиан Эберхард (третьим финишную черту пересёк россиянин Антон Шипулин). Фуркад оказался вторым, но из Контиолахти французский биатлонист уехал без медали. Мартен отдал своё «серебро» юной болельщице на стадионе. Девочке-россиянке великий спортсмен собственноручно повесил медаль на шею.

Фуркад не в первый раз демонстрирует этот благородный жест, Мартен после церемонии награждения дарил медали болельщицам на многих состязаниях: например, во французском Анси, в российском Ханты-Мансийске. Уточним, знаменитый спортсмен дарит лишь медали, завоёванные на этапах Кубка мира. Награды, полученные на Олимпиадах и чемпионатах мира, Фуркад оставляет себе.
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 02:00
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