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Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле флага США

Мария Шарапова, являющаяся российской теннисисткой, в своём микроблоге Instagram обнародовав новую фотографию, сделанную возле флага США, после чего была жёстко раскритикована.

Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле флага США

Мария Шарапова в рамках Instagram выложила новое фото. На данной публикации теннисистка стоит спиной в обнимку со своей мамой, глядя на американский флаг. Поклонники крайне недовольны, что Шарапова даже не удосужилась сфотографироваться к ним лицом, при этом продемонстрировала символ страны, с которой РФ находится сейчас в напряженных отношениях.

Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле флага США

Некоторые хейтеры писали, что Мария типичная американка, так как всю жизнь проживала в Штатах, и поэтому любуется их флагом. Некоторые интернет-пользователи попытались защитить спортсменку, попросив не позориться своими антипатриотичными комментариями. Всё же публикация в течение тринадцати часов сумела собрать около 54 отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
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