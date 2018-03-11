Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле флага США

Мария Шарапова в рамках Instagram выложила новое фото. На данной публикации теннисистка стоит спиной в обнимку со своей мамой, глядя на американский флаг. Поклонники крайне недовольны, что Шарапова даже не удосужилась сфотографироваться к ним лицом, при этом продемонстрировала символ страны, с которой РФ находится сейчас в напряженных отношениях.Некоторые хейтеры писали, что Мария типичная американка, так как всю жизнь проживала в Штатах, и поэтому любуется их флагом. Некоторые интернет-пользователи попытались защитить спортсменку, попросив не позориться своими антипатриотичными комментариями. Всё же публикация в течение тринадцати часов сумела собрать около 54 отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев.