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Путин назвал причину гибели подводной лодки «Курск»

Владимир Путин заявил касательно того, что катастрофа субмарины «Курск», произошедшая в 2000 году, является проявлением общего состояния российских ВС.

Путин назвал причину гибели подводной лодки «Курск»

Касательно этого Владимир Владимирович заявил в киноленте Андрея Кондрашова «Путин». Он заметил, не тайна, в каком состоянии на то время находились ВС. При этом он отмечает, что в этом нет ничего удивительного. Данная трагедия является колоссальной, так как в ней погибло очень много людей. По словам В.В. Путина, на то время ситуация на флоте России была очень трудной: жильём не обеспечивали, денежное довольствие было очень маленьким.

В.В. Путин пояснил, что после развала СССР в стране возникли огромные сложности в экономике, в социальной сфере. Это всё конечно зацепило армию. Трагедия «Курска», по словам Путина, является проявлением общего состояния ВС РФ. Атомная субмарина «Курск» затонула в акватории Баренцевого моря 12 августа 2000 г. При этом погибло 118 членов экипажа.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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