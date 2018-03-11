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Поклонники были озадачены содержимым холодильника Юлии Барановской из-за обилия квашеной капусты

В гостях у ведущей побывал ее коллега Антон Привольнов из “Контрольной закупки”, после чего опубликовал фото с содержимым ее холодильника в Instagram. Поклонники были озадачены вкусами Юлии Барановской из-за обилия квашеной капусты.

Они сразу обратили внимание на внушительные объемы любимого продукта знаменитости, а дальше остальные полки были заняты молочными аналогами. Столь опасное сочетание компонентов вызвало легкий шок у подписчиков Юлии Барановской, отметивших, что в таком доме гости будут голодными. Многие лица сразу поинтересовались, чем она кормит своих наследников, так как раньше даже не задумывались над таким вопросом, видя семейные фото.

Поклонники были озадачены содержимым холодильника Юлии Барановской из-за обилия квашеной капусты


Пользователи сетей долго смеялись после просмотра сюжета и признались, что никогда раньше не сталкивались с таким количеством овоща. Они сразу вспомнили о реакции желудка после капусты и кефира или молока, пожелав ведущей обратить на это внимание.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:49
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