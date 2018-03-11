Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в свадебном наряде
Певица опубликовала в Instagram фото, позируя перед камерами в свадебном наряде с букетом роз. Поклонники были удивлены неожиданным образом Веры Брежневой и стали высказывать различные мнения по такому поводу.
Некоторые подписчики настороженно отнеслись к снимку, прекрасно зная, что исполнительница вышла замуж за Константина Меладзе и счастливо живет с продюсером. Многие люди считали звездную пару образцовыми супругами из-за отсутствия ссор или романов на стороне. Они не поняли, зачем Вера Брежнева показала им свой наряд.
Пользователи сетей отметили, что это может быть архивный сюжет, потому что свадьба артистов была закрытой, и в сетях не было никакой информации. Сама знаменитость предпочла сохранить интригу и пожелала фанатам отличного весеннего настроения.
Некоторые подписчики настороженно отнеслись к снимку, прекрасно зная, что исполнительница вышла замуж за Константина Меладзе и счастливо живет с продюсером. Многие люди считали звездную пару образцовыми супругами из-за отсутствия ссор или романов на стороне. Они не поняли, зачем Вера Брежнева показала им свой наряд.
Пользователи сетей отметили, что это может быть архивный сюжет, потому что свадьба артистов была закрытой, и в сетях не было никакой информации. Сама знаменитость предпочла сохранить интригу и пожелала фанатам отличного весеннего настроения.