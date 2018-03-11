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Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в свадебном наряде

Певица опубликовала в Instagram фото, позируя перед камерами в свадебном наряде с букетом роз. Поклонники были удивлены неожиданным образом Веры Брежневой и стали высказывать различные мнения по такому поводу.

Некоторые подписчики настороженно отнеслись к снимку, прекрасно зная, что исполнительница вышла замуж за Константина Меладзе и счастливо живет с продюсером. Многие люди считали звездную пару образцовыми супругами из-за отсутствия ссор или романов на стороне. Они не поняли, зачем Вера Брежнева показала им свой наряд.

Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в свадебном наряде


Пользователи сетей отметили, что это может быть архивный сюжет, потому что свадьба артистов была закрытой, и в сетях не было никакой информации. Сама знаменитость предпочла сохранить интригу и пожелала фанатам отличного весеннего настроения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:48
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