Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в свадебном наряде

Некоторые подписчики настороженно отнеслись к снимку, прекрасно зная, что исполнительница вышла замуж за Константина Меладзе и счастливо живет с продюсером. Многие люди считали звездную пару образцовыми супругами из-за отсутствия ссор или романов на стороне. Они не поняли, зачем Вера Брежнева показала им свой наряд.Пользователи сетей отметили, что это может быть архивный сюжет, потому что свадьба артистов была закрытой, и в сетях не было никакой информации. Сама знаменитость предпочла сохранить интригу и пожелала фанатам отличного весеннего настроения.