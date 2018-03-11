Купальник Виктории Бони едва прикрыл ее грудь

Виктория за последнее время успела посетить несколько стран. Сначала девушка была в Голландии, однако в скором времени вместе с дочерью Анджелиной отправилась в Куршевель. Но теперь Боня решила отдохнуть вместе с подругой в Таиланде.Звезда так была рада предстоящему отдыху, что начала веселиться, еще находясь на борту самолета. Там она решила исполнить зажигательные движения произвольного танца с элементами тверка.Прилетев на место, Виктория поспешила продемонстрировать поклонникам свои новые купальники. Модель опубликовала несколько пикантных фотографиях, после просмотра которых пользователи пришли к выводу, что купальник Бони едва прикрывает ее грудь.Но, несмотря на это, подписчики восторженно оценили новые фото, добавив, что Виктория выглядит потрясающе. Некоторые из пользователей отметили, что судя по этим снимкам, отчетливо видно, что Боня сделала подтяжку груди и добавила силиконовые вставки.