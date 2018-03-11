АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Купальник Виктории Бони едва прикрыл ее грудь

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель Виктория Боня показала фото в купальнике, который едва прикрывает ее грудь.

Виктория за последнее время успела посетить несколько стран. Сначала девушка была в Голландии, однако в скором времени вместе с дочерью Анджелиной отправилась в Куршевель. Но теперь Боня решила отдохнуть вместе с подругой в Таиланде.

Купальник Виктории Бони едва прикрыл ее грудь

Звезда так была рада предстоящему отдыху, что начала веселиться, еще находясь на борту самолета. Там она решила исполнить зажигательные движения произвольного танца с элементами тверка.

Прилетев на место, Виктория поспешила продемонстрировать поклонникам свои новые купальники. Модель опубликовала несколько пикантных фотографиях, после просмотра которых пользователи пришли к выводу, что купальник Бони едва прикрывает ее грудь.

Но, несмотря на это, подписчики восторженно оценили новые фото, добавив, что Виктория выглядит потрясающе. Некоторые из пользователей отметили, что судя по этим снимкам, отчетливо видно, что Боня сделала подтяжку груди и добавила силиконовые вставки.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в
Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»
В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с
Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался
Воронежская модель Диана Лихачева порадовала
Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт
Путин назвал причину гибели подводной лодки
В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного
Поклонники были озадачены содержимым холодильника
Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в
Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в
Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на
Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex
СМИ: Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет
Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане
В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и
Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе
Владимир Путин рассказал, чего он не простит
Доработка истребителя МиГ-31 осуществлялась
Сын Дэвида Боуи поделился с журналистами, что
Группа туристов на перевале Дятлова могла
Первый электрокар бренда MINI - Cooper E проходит
В Красном Кресте назвали четыре основных навыка
Известен список смартфонов Meizu, которые
В России снизились цены на iPhone 8
Doogee анонсировала защищенный смартфон S60 Lite
Жена Мота оставила маленького сына и улетела в
Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и
Новый Samsung Internet Browser для
Кети Топурия является настоящей фанаткой
Просмотреть все новости