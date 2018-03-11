СМИ: Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет развестись супругом
Американские СМИ снова сообщили о напряженной ситуации в семье звездной пары. Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет развестись с супругом.
Друзья звезды рассказали журналистам, что она уже устала терпеть несносный характер рэпера, который увлекается наркотиками и имеет манию величия. Ким Кардашьян не может простить супругу отсутствие желания помочь ей воспитывать трех детей, а также вспомнила о недавнем инциденте.
Пока модель занималась созданием модной одежды в Японии, Канье Уэст решил просто отдохнуть в Европе. Она не комментировала его поступок, но уже находится на пределе и думает лично подать на развод.
Друзья звезды рассказали журналистам, что она уже устала терпеть несносный характер рэпера, который увлекается наркотиками и имеет манию величия. Ким Кардашьян не может простить супругу отсутствие желания помочь ей воспитывать трех детей, а также вспомнила о недавнем инциденте.
Пока модель занималась созданием модной одежды в Японии, Канье Уэст решил просто отдохнуть в Европе. Она не комментировала его поступок, но уже находится на пределе и думает лично подать на развод.