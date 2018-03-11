Депутаты КНР разрешили Си Цзиньпину руководить страной дольше двух сроков

Нынешний председатель Китая Си Цзиньпин руководит страной с 2013 года и в силу старой Конституции его срок на этом посту заканчивался в 2023 году. Но в начале этого года члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая предложили депутатам Собрания изменить Основной закона в части ограничения срока пребывания председателя на своем посту.Всекитайское собрание проголосовало за изменение Конституции практически в полном составе, за исключением двух «против», троих воздержавшихся.Пост председателя КНР учредили в 1982 году. Начиная с 1993 года, председатель КНР занимает одновременно и должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета Компартии Китая. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с 1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.