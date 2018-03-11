Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в образе лебедя

Звезда отметила, что будет исполнять эту партию в спектакле “Леди”, после чего упомянула об отсутствии линолеума на сцене. В конце артистка оптимистично заметила, что она справится с такой ситуацией, но подписчики сразу намекнули ей на лишний вес. Некоторые недоброжелатели даже вспомнили композитора, который переворачивается в гробу, глядя на такое зрелище.Пользователи сетей тоже назвали Анастасию Волочкову тяжеловатой для такой роли, а также не забыли негативно отозваться о ее жаргоне. Люди считают, что ее ноги давно уже живут иной жизнью и забыли о выступлениях, после чего посоветовали знаменитости снять с головы корону.