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Сергей Пенкин во время выступления в Пензе пообещал погрузиться в аквариум

Сергей Пенкин, являющийся известным отечественным певцом, в Пензе одиннадцатого марта выступит с новой концертной программой «Музыкальная терапия».

Сергей Пенкин во время выступления в Пензе пообещал погрузиться в аквариум

Это родной город Сергея Пенкина, поэтому артист постоянно с неким трепетом ждёт своего выступления перед своими земляками. Артист поведал, что Вадим Колчков, продюсер певца, придумал интересную идею 3D-mapping шоу, которое можно показывать на всех площадках России. Каждая композиция выстроена с особенным видеоартом, при этом созданы специальные конструкции с экранами, создающие эффект присутствия.

Артист всем пришедшим на концерт обещает «окунуться в атмосферу старого Лондона». Исполнитель песен сказал, что он со зрителями посетит райский сад, а также попадёт в древнегреческий амфитеатр. Пенкин также пообещал, что во время исполнения одной из композиций он погрузится в большой аквариум. Сергей добавил, что каждая композиция из его шоу является маленьким спектаклем.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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