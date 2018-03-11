Сергей Пенкин во время выступления в Пензе пообещал погрузиться в аквариум

Это родной город Сергея Пенкина, поэтому артист постоянно с неким трепетом ждёт своего выступления перед своими земляками. Артист поведал, что Вадим Колчков, продюсер певца, придумал интересную идею 3D-mapping шоу, которое можно показывать на всех площадках России. Каждая композиция выстроена с особенным видеоартом, при этом созданы специальные конструкции с экранами, создающие эффект присутствия.Артист всем пришедшим на концерт обещает «окунуться в атмосферу старого Лондона». Исполнитель песен сказал, что он со зрителями посетит райский сад, а также попадёт в древнегреческий амфитеатр. Пенкин также пообещал, что во время исполнения одной из композиций он погрузится в большой аквариум. Сергей добавил, что каждая композиция из его шоу является маленьким спектаклем.