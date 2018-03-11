АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Дизайнер представил концепт электрического катамарана

Дизайнер Рене Габриэлли разработал концепт электрического катамарана, который работает на основе энергии, полученной от солнечных панелей или ветрогенераторов. Отмечается, что конструкция аппарат обладает достаточной полезной площадью для того чтобы разместить на ней большое количество «чистых» преобразователей энергии.

Дизайнер представил концепт электрического катамарана


В качестве пропульсивной установки работает система из двух электрических турбин с двумя аккумуляторами, которые наполняются электричеством от солнечных панелей. Все панели покрывают третью часть площади катамарана. Помимо этого аппарат может переключаться на питание от вращения лопастей ветрогенератора.

Также предусмотрен парус, при использовании которого, можно не подключать солнечные панели или ветрогенератор. Помимо этого, вращение мачт позволяет одновременно заряжать аккумуляторы.

Что касается дизайна, то он делает катамаран стильным и футуристычным. На палубе есть бассейн, открытая терраса и другие зоны, для отдыха во время путешествия.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Французский биатлонист Фуркад подарил свою
Раннее незамеченный огромный межзвездный астероид
Андрей Макаревич хочет найти имена доносчиков и
Режиссеру «Каменской» во время сьемок стало плохо
Галина Боб в новом ролике высмеяла женские
Марию Шарапову раскритиковали за снимок возле
Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram архивное
Эксперты сравнили операционки Android P и iOS
Депутаты КНР разрешили Си Цзиньпину руководить
Телескоп Hubble запечатлел момент мощного
Ученые: Женщины стали отказываться от каблуков
В российских аптеках через три года появится
Сергей Пенкин во время выступления в Пензе
Дизайнер представил концепт электрического
Nokia 9 получит дактилоскопический датчик под
Путин исключил вариант возврата Крыма Украине
Пэрис Хилтон заинтриговала поклонников интимным
Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову в
В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов
Житель Санкт-Петербурга взял кредит на убийство
Пермский театр оперы "сошел с ума"
В сеть выложили фотографии кузова и салона
Windows 10 получит полезную функцию буфера обмена
Видеоролик показал за за десять минут 14
Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в
Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»
В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с
Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался
Воронежская модель Диана Лихачева порадовала
Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт
Просмотреть все новости