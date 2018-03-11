Дизайнер представил концепт электрического катамарана

В качестве пропульсивной установки работает система из двух электрических турбин с двумя аккумуляторами, которые наполняются электричеством от солнечных панелей. Все панели покрывают третью часть площади катамарана. Помимо этого аппарат может переключаться на питание от вращения лопастей ветрогенератора.Также предусмотрен парус, при использовании которого, можно не подключать солнечные панели или ветрогенератор. Помимо этого, вращение мачт позволяет одновременно заряжать аккумуляторы.Что касается дизайна, то он делает катамаран стильным и футуристычным. На палубе есть бассейн, открытая терраса и другие зоны, для отдыха во время путешествия.