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В семье Валерия Гаркалина, который лежит в больнице, теперь госпитализировали его тещу

В семье госпитализированного Гаркалина произошла неприятность – его тещу положили в больницу.

В семье Валерия Гаркалина, который лежит в больнице, теперь госпитализировали его тещу


Несколько недель назад актера Валерия Гаркалина госпитализировали. У мужчины пневмония и он все еще находится в реанимации. Родственники артиста никак не комментируют его самочувствие, но недавно сделали исключение.

Оказалось, что Гаркалин отказывался обращаться к медикам, поскольку имел множество работы и творческих планов в театре. Артисты ведь постоянно переносят болезни на ногах. Сейчас рядом с ним находится дочка и любимый внук Тимоша, в котором он души не чает.

Его дочь сообщила, что состояние Валерия идет на улучшение, но пока еще достаточно тяжелое. Родственники верят, что ему станет легче, и он быстрей вернется домой. А на днях в их семье произошла еще одна неприятность – госпитализировали их бабушку, которая ему приходится тещей.

Причину госпитализации никто не раскрыл, но возможно это из-за психологических проблем, с которыми столкнулась семья, когда заболел Валерий Борисович. Его лечащий врач сообщил, что артист находится в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Но специалисты делают все возможное, чтобы улучшить самочувствие знаменитости.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:33
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