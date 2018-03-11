В семье Валерия Гаркалина, который лежит в больнице, теперь госпитализировали его тещу

Несколько недель назад актера Валерия Гаркалина госпитализировали. У мужчины пневмония и он все еще находится в реанимации. Родственники артиста никак не комментируют его самочувствие, но недавно сделали исключение.Оказалось, что Гаркалин отказывался обращаться к медикам, поскольку имел множество работы и творческих планов в театре. Артисты ведь постоянно переносят болезни на ногах. Сейчас рядом с ним находится дочка и любимый внук Тимоша, в котором он души не чает.Его дочь сообщила, что состояние Валерия идет на улучшение, но пока еще достаточно тяжелое. Родственники верят, что ему станет легче, и он быстрей вернется домой. А на днях в их семье произошла еще одна неприятность – госпитализировали их бабушку, которая ему приходится тещей.Причину госпитализации никто не раскрыл, но возможно это из-за психологических проблем, с которыми столкнулась семья, когда заболел Валерий Борисович. Его лечащий врач сообщил, что артист находится в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Но специалисты делают все возможное, чтобы улучшить самочувствие знаменитости.