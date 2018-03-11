Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на женевском автосалоне

При этом «Изюминками» новинки являются новые шестилитровые моторы на 630 л.с. Первую сотню машина набирает за 3,6 сек. Также имеет место трёхлитровый мотор 429 л.с. Есть также мягкая гибридная установка EQ Boostна на 21 лошадку. Авто может показать на загородной трассе отличную мощность. Расход топлива составляет 14 л. в населенном пункте и 9 л. по трассе. Производитель также отмечает комфорт и стильный дизайн авто. Декор машины включает натуральную кожу. Салон разработали для обеспечения максимального удобства пассажирам и водителю. Комплект экстерьера включает легкосплавные усовершенствованные диски R19, спойлер с боковыми воздухозаборками, выхлопную хромированную систему.Новую модель ожидают на территории Европы в ближайшие уже несколько месяцев. Автомобиль расценивается от 4 700 000 рублей.