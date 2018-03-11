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Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex

Недавно компания Vivo представила новый смартфон Apex, который отличается практически полностью безрамочным дисплеем. Так 91% площади передней панели занято именно экраном.

Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex


Так как на конвейер девайс попадет только через несколько месяцев, то и ожидать его появления в продаже стоит скорее всего летом. Vivo Apex получил дисплей OLED с диагональю 5,99 дюйма и разрешением Full HD+. В аппаратной архитектуре будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и частотой 2,8 ГГц. В пару к нему установлен графический чип Adreno 630.

Устройство может похвастаться двумя технологическими новшествами. Первое заключается в наличии выдвижной камеры, которая менее чем за одну секунду принимает необходимую позицию. Вторая – это дактилоскопический датчик, который установлен под дисплеем, но работает по всей площади нижней части экрана. В корпусе можно заметить разъемы USB Type-C и 3,5 мм.

Исходя из высокого уровня технологичности Vivo Apex, его стоимость может оказаться на уровне 1000 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:48
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