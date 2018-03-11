Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex

Так как на конвейер девайс попадет только через несколько месяцев, то и ожидать его появления в продаже стоит скорее всего летом. Vivo Apex получил дисплей OLED с диагональю 5,99 дюйма и разрешением Full HD+. В аппаратной архитектуре будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и частотой 2,8 ГГц. В пару к нему установлен графический чип Adreno 630.Устройство может похвастаться двумя технологическими новшествами. Первое заключается в наличии выдвижной камеры, которая менее чем за одну секунду принимает необходимую позицию. Вторая – это дактилоскопический датчик, который установлен под дисплеем, но работает по всей площади нижней части экрана. В корпусе можно заметить разъемы USB Type-C и 3,5 мм.Исходя из высокого уровня технологичности Vivo Apex, его стоимость может оказаться на уровне 1000 долларов.