Воронежская модель Диана Лихачева порадовала фанатов провокационной фотосессией в отеле Marriott

Она стала известной особой, часто появляющейся на страницах модных журналов, но решила приехать домой перед важными показами. Съемки в этом месте позволили землякам оценить белоснежную кожу красавицы и ее отличные формы тела, после чего Диана Лихачева продолжила работу в апартаментах, показав из окна вид проспекта Революции.Модель опубликовала снимки в сетях и лестно отозвалась о воронежских мужчинах, назвав их всемогущими лицами. Этот комплимент быстро поднял настроение людям, страдающим от заниженной самооценки, после чего горожане написали множество лестных комментариев и были довольны заочным общением с соотечественницей.