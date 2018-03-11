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Воронежская модель Диана Лихачева порадовала фанатов провокационной фотосессией в отеле Marriott

Фанаты воронежской модели Дианы Лихачевой были обрадованы возможностью увидеть ее провокационную фотосессию в отеле Marriott. Девушка позировала перед камерами в черном боди и показала великолепную фигуру в разных ракурсах.

Она стала известной особой, часто появляющейся на страницах модных журналов, но решила приехать домой перед важными показами. Съемки в этом месте позволили землякам оценить белоснежную кожу красавицы и ее отличные формы тела, после чего Диана Лихачева продолжила работу в апартаментах, показав из окна вид проспекта Революции.

Воронежская модель Диана Лихачева порадовала фанатов провокационной фотосессией в отеле Marriott


Модель опубликовала снимки в сетях и лестно отозвалась о воронежских мужчинах, назвав их всемогущими лицами. Этот комплимент быстро поднял настроение людям, страдающим от заниженной самооценки, после чего горожане написали множество лестных комментариев и были довольны заочным общением с соотечественницей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:52
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