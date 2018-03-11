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Виталий Гогунский поведал, что на имя своей дочери он открыл счет

Виталий Гогунский сообщил, что все деньги, заработанные его дочкой, они отправляют ей на счет.

Виталий Гогунский поведал, что на имя своей дочери он открыл счет


Виталий Гогунский и его супруга Ирина откровенно рассказали, что у их дочки имеются свои копилки и гонорары. Милане только восемь лет и к деньгам она относится равнодушно, поскольку в их семье идет борьба не за финансы, а за «обнимашки».

Виталий поведал, что на имя его дочери открыт счет. Все деньги, заработанные ею, отправляются туда. Когда девочке исполнится 18 лет, то она сама сможет ими распоряжаться. Супруги безумно счастливы, что в столь раннем возрасте их дочь выбрала свое дело.

Гогунский считает, что чем раньше человек определит свое предназначение, тем в будущем он имеет больше шансов стать успешным. Их Милана поняла это в четыре года. Но также ее отец верит, что в будущем она получит высшее образование не в творческой области, а, например, в сфере экономики, финансов или иностранных языков.

Стоит напомнить, что Милана появилась на свет в 2010 году в семье актрисы и модели Ирины Маирко и композитора, исполнителя, киноактера и продюсера Виталия Гогунского. Девочке 8 лет, она ведет свой собственный «Инстаграм», а ее ролики собирают на YouTube большое количество просмотров.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:13
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