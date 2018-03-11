Виталий Гогунский поведал, что на имя своей дочери он открыл счет

Виталий Гогунский и его супруга Ирина откровенно рассказали, что у их дочки имеются свои копилки и гонорары. Милане только восемь лет и к деньгам она относится равнодушно, поскольку в их семье идет борьба не за финансы, а за «обнимашки».Виталий поведал, что на имя его дочери открыт счет. Все деньги, заработанные ею, отправляются туда. Когда девочке исполнится 18 лет, то она сама сможет ими распоряжаться. Супруги безумно счастливы, что в столь раннем возрасте их дочь выбрала свое дело.Гогунский считает, что чем раньше человек определит свое предназначение, тем в будущем он имеет больше шансов стать успешным. Их Милана поняла это в четыре года. Но также ее отец верит, что в будущем она получит высшее образование не в творческой области, а, например, в сфере экономики, финансов или иностранных языков.Стоит напомнить, что Милана появилась на свет в 2010 году в семье актрисы и модели Ирины Маирко и композитора, исполнителя, киноактера и продюсера Виталия Гогунского. Девочке 8 лет, она ведет свой собственный «Инстаграм», а ее ролики собирают на YouTube большое количество просмотров.