Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане восхитил пользователей сетей

Молодая осетинка в красных брюках вышла на сцену во время выступления рэперов с танцовщицами в купальниках, после чего исполнила зажигательный танец, не будучи профессионалом. После такого зрелища посетители наградили ее бурными аплодисментами, а горожане сразу начали оценивать запись.Многие зрители позитивно отнеслись к выступлению девушки, отметив, что она неплохо показала все движения и была достаточно пластична. Некоторые лица раскритиковали ролик за вульгарность, отметив, что традиции республики запрещают такую мерзость.