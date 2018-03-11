Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане восхитил пользователей сетей
В сетях было опубликовано видео, сделанное свидетелями события из Владикавказа. Горячий тверк девушки в ресторане восхитил пользователей и вызвал небольшую дискуссию.
Молодая осетинка в красных брюках вышла на сцену во время выступления рэперов с танцовщицами в купальниках, после чего исполнила зажигательный танец, не будучи профессионалом. После такого зрелища посетители наградили ее бурными аплодисментами, а горожане сразу начали оценивать запись.
Многие зрители позитивно отнеслись к выступлению девушки, отметив, что она неплохо показала все движения и была достаточно пластична. Некоторые лица раскритиковали ролик за вульгарность, отметив, что традиции республики запрещают такую мерзость.
Молодая осетинка в красных брюках вышла на сцену во время выступления рэперов с танцовщицами в купальниках, после чего исполнила зажигательный танец, не будучи профессионалом. После такого зрелища посетители наградили ее бурными аплодисментами, а горожане сразу начали оценивать запись.
Многие зрители позитивно отнеслись к выступлению девушки, отметив, что она неплохо показала все движения и была достаточно пластична. Некоторые лица раскритиковали ролик за вульгарность, отметив, что традиции республики запрещают такую мерзость.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45