В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов до Android Oreo

Таким образом, уже 30 марта текущего года пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 8 смогут обновить свой девайс до последней версии операционной системы Android. Для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge Android Oreo появится в доступе 13 апреля. Что касается моделей Galaxy A5, Galaxy A7 и Galaxy A3, то и для них прошивка будет готова 25 мая.Касательно остальных смартфонов Samsung из других линеек пока что нет точной информации, но скорее всего, что свою прошивку получат некоторые устройства Galaxy J, а также Galaxy S6 и S6 Edge. Вероятнее всего, что ждать Android Oreo для таких девайсов стоит будущим летом.Важно знать, что данная информация абсолютна точная для рынка Турции, а вот для остальных стран сроки могут измениться.