В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов до Android Oreo
Сегодня на официальном сайте южнокорейского бренда Samsung появилась информация о том, когда будет произведено обновление фирменных смартфонов компании до операционной системы Android Oreo. Стоит отметить, что под обновление попадают устройства, которые вышли на рынок за последние два года.
Таким образом, уже 30 марта текущего года пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 8 смогут обновить свой девайс до последней версии операционной системы Android. Для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge Android Oreo появится в доступе 13 апреля. Что касается моделей Galaxy A5, Galaxy A7 и Galaxy A3, то и для них прошивка будет готова 25 мая.
Касательно остальных смартфонов Samsung из других линеек пока что нет точной информации, но скорее всего, что свою прошивку получат некоторые устройства Galaxy J, а также Galaxy S6 и S6 Edge. Вероятнее всего, что ждать Android Oreo для таких девайсов стоит будущим летом.
Важно знать, что данная информация абсолютна точная для рынка Турции, а вот для остальных стран сроки могут измениться.
Таким образом, уже 30 марта текущего года пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 8 смогут обновить свой девайс до последней версии операционной системы Android. Для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge Android Oreo появится в доступе 13 апреля. Что касается моделей Galaxy A5, Galaxy A7 и Galaxy A3, то и для них прошивка будет готова 25 мая.
Касательно остальных смартфонов Samsung из других линеек пока что нет точной информации, но скорее всего, что свою прошивку получат некоторые устройства Galaxy J, а также Galaxy S6 и S6 Edge. Вероятнее всего, что ждать Android Oreo для таких девайсов стоит будущим летом.
Важно знать, что данная информация абсолютна точная для рынка Турции, а вот для остальных стран сроки могут измениться.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:48