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В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов до Android Oreo

Сегодня на официальном сайте южнокорейского бренда Samsung появилась информация о том, когда будет произведено обновление фирменных смартфонов компании до операционной системы Android Oreo. Стоит отметить, что под обновление попадают устройства, которые вышли на рынок за последние два года.

В Samsung сообщили о дате обновления смартфонов до Android Oreo


Таким образом, уже 30 марта текущего года пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 8 смогут обновить свой девайс до последней версии операционной системы Android. Для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge Android Oreo появится в доступе 13 апреля. Что касается моделей Galaxy A5, Galaxy A7 и Galaxy A3, то и для них прошивка будет готова 25 мая.

Касательно остальных смартфонов Samsung из других линеек пока что нет точной информации, но скорее всего, что свою прошивку получат некоторые устройства Galaxy J, а также Galaxy S6 и S6 Edge. Вероятнее всего, что ждать Android Oreo для таких девайсов стоит будущим летом.

Важно знать, что данная информация абсолютна точная для рынка Турции, а вот для остальных стран сроки могут измениться.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:48
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