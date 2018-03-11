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Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле Ефремове и его супруге

Лена Миро раскритиковала Михаила Ефремова вместе с его супругой Софьей.

Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле Ефремове и его супруге


Знаменитый блогер Лена Миро решила высказать свои мысли по поводу скандала, виновником которого стал матерящийся артист Михаил Ефремов. Миро заявила, что очень удивлена, как это возможно, что женатый человек может много пить. Близкие люди должны прийти человеку на помощь, остановить, попросить, окружить заботой.

"Жена алкоголика – это диагноз. Наполовину в том, что пьет муж, всегда виновата жена", – написала Миро. Ведь супруга сама делает своего мужчину. Если муж выпивает, то вина ложится на жену. У уважающих себя представительниц прекрасного пола мужья не дебоширят и не пьют, поскольку от алкашей они сразу уходят.

Лена считает, что тех супруг, которые готовы терпеть пьянство нельзя назвать женщинами. Блогер уверена, что Ефремов имеет проблемы с алкоголем и на сцене был не трезвым, а его жена Софья на этот факт закрывает глаза, берет сторону мужа и всеми силами выгораживает его.

Стоит напомнить, что Михаил Ефремов оказался в центре скандала после спектакля, который проходил в Самаре. Очевидцы утверждают, что он был выпивший, забывал свои слова и материл зрителей, просивших его говорить громче.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:54
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