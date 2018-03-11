В сеть выложили фотографии кузова и салона рестайлингового седана BMW 7-Series
В компании BMW готовят к дебюту рестайлинговый седан 7-Series, который неоднократно попадал в кадр фотошпионам. На данный момент стали доступны новые фотографии, на которых запечатлён кузов и интерьер автомобиля.
Рестайлинговую версию BMW 7-Series немецкие разработчики выпускают, чтобы поддерживать модель в тонусе и соответствовать прямому конкуренту Mercedes S-Class. В салоне самым значимым изменением является приборная панель.
Во внешнем дизайне обновлённого седана появится более массивная и более закруглённая решётка радиатора. Сзади появится обновлённая оптика и пересмотренный бампер. В целом рестайлинговая версия 7-Series будет иметь много общего с BMW X7.
По предварительным данным, дебют рестайлинговой версии BMW 7-Series состоится весной 2019 года, после чего в скорости автомобиль поступит в продажу.
Рестайлинговую версию BMW 7-Series немецкие разработчики выпускают, чтобы поддерживать модель в тонусе и соответствовать прямому конкуренту Mercedes S-Class. В салоне самым значимым изменением является приборная панель.
Во внешнем дизайне обновлённого седана появится более массивная и более закруглённая решётка радиатора. Сзади появится обновлённая оптика и пересмотренный бампер. В целом рестайлинговая версия 7-Series будет иметь много общего с BMW X7.
По предварительным данным, дебют рестайлинговой версии BMW 7-Series состоится весной 2019 года, после чего в скорости автомобиль поступит в продажу.
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Добавил: Алина Вчера, 22:41