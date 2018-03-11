Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе “Залетайка”

Необычное заведение расположилось в лесу и сделано из дерева. Удобная и прочная кормушка имеет свое меню, где кроме хлеба пернатые могут полакомиться салом и зерном. Умельцы интересно оформили свой шедевр, а надпись выжгли на доске, украсив ее узорами.Пользователям сетей понравилась идея людей, получивших много лестных отзывов. Люди стали предлагать различные варианты мест, подходящие для строительства аналогов. Они считают, что такие кормушки нужно в людных уголках, чтобы родители могли привести сюда детей и познакомить их с видами птиц в регионе.