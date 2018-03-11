Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе “Залетайка”
В сетях было опубликовано фото, сделанное ростовскими энтузиастами из поселка Рассвет. Они открыли для птиц кафе “Залетайка”, после чего восхищенные жители предложили продолжить такую традицию в других уголках области.
Необычное заведение расположилось в лесу и сделано из дерева. Удобная и прочная кормушка имеет свое меню, где кроме хлеба пернатые могут полакомиться салом и зерном. Умельцы интересно оформили свой шедевр, а надпись выжгли на доске, украсив ее узорами.
Пользователям сетей понравилась идея людей, получивших много лестных отзывов. Люди стали предлагать различные варианты мест, подходящие для строительства аналогов. Они считают, что такие кормушки нужно в людных уголках, чтобы родители могли привести сюда детей и познакомить их с видами птиц в регионе.
Необычное заведение расположилось в лесу и сделано из дерева. Удобная и прочная кормушка имеет свое меню, где кроме хлеба пернатые могут полакомиться салом и зерном. Умельцы интересно оформили свой шедевр, а надпись выжгли на доске, украсив ее узорами.
Пользователям сетей понравилась идея людей, получивших много лестных отзывов. Люди стали предлагать различные варианты мест, подходящие для строительства аналогов. Они считают, что такие кормушки нужно в людных уголках, чтобы родители могли привести сюда детей и познакомить их с видами птиц в регионе.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:31