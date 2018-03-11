Windows 10 получит полезную функцию буфера обмена
Стало известно, что в скором времени операционную систему Windows 10 разработчики дополнят очень полезной функцией. Так отмечается, что пользователь сможет использовать буфер обмена для передачи файлов между устройствами, но для этого нужно будет привязать их к учетной записи Microsoft ID.
Новая опция называется Cloud Clipboard. Ее было обнаружено в Windows 10 Redstone 5. Cloud Clipboard представляется собой специальный виртуальный буфер обмена данными, который привязан к Microsoft ID. Известно, что он окажется доступным для ОС Windows 10, Android и iOS.
Таким образом, используя эту функциональную возможность, пользователь сможет передавать данные на другие устройства с легкостью, не используя при этом какие-то сложные и долгие методы. В качестве скопированных данных может быть как текстовый документ, так и медиаконтент или же какие-то программы и т.д. Как только человек провел копирование нужного файла в систему Cloud Clipboard, он сразу же появляется в доступе ко все девайсам, которые привязаны к аккаунту.
Новая опция называется Cloud Clipboard. Ее было обнаружено в Windows 10 Redstone 5. Cloud Clipboard представляется собой специальный виртуальный буфер обмена данными, который привязан к Microsoft ID. Известно, что он окажется доступным для ОС Windows 10, Android и iOS.
Таким образом, используя эту функциональную возможность, пользователь сможет передавать данные на другие устройства с легкостью, не используя при этом какие-то сложные и долгие методы. В качестве скопированных данных может быть как текстовый документ, так и медиаконтент или же какие-то программы и т.д. Как только человек провел копирование нужного файла в систему Cloud Clipboard, он сразу же появляется в доступе ко все девайсам, которые привязаны к аккаунту.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:34