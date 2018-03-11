Windows 10 получит полезную функцию буфера обмена

Новая опция называется Cloud Clipboard. Ее было обнаружено в Windows 10 Redstone 5. Cloud Clipboard представляется собой специальный виртуальный буфер обмена данными, который привязан к Microsoft ID. Известно, что он окажется доступным для ОС Windows 10, Android и iOS.Таким образом, используя эту функциональную возможность, пользователь сможет передавать данные на другие устройства с легкостью, не используя при этом какие-то сложные и долгие методы. В качестве скопированных данных может быть как текстовый документ, так и медиаконтент или же какие-то программы и т.д. Как только человек провел копирование нужного файла в систему Cloud Clipboard, он сразу же появляется в доступе ко все девайсам, которые привязаны к аккаунту.