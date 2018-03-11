Для некоторых россиян могут снизить налог на недвижимость
Начиная с этого года, некоторые россияне смогут сэкономить на налоге на недвижимость.
Это объясняется изменениями правил кадастровой оценки, а также ошибками, сделанными независимыми оценщиками до 1 января 2018 года.
Нововведения предполагают определять кадастровую стоимость земли максимально приближенной к рыночной. Но это, с другой стороны, позволит несколько снизить налоги на недвижимость.
До 1 января 2018 года кадастровую стоимость недвижимости проводили независимые оценщики. Но, как заявили представители Росрегистра, свою задачу они выполнили неудовлетворительно. Например, в январе этого года соответствующей комиссии пришлось пересматривать размер кадастровой стоимости в 2,5 раза больше случаев, чем в январе прошедшего года. Поэтому специалисты считают необходимым в этой связи менять процесс оценки.
Однако, по мнению скептиков, даже пересчитав стоимость недвижимости, нужно еще интенсивно побегать по различным инстанциям для того, чтобы добиться снижения налогов на недвижимость.
Это объясняется изменениями правил кадастровой оценки, а также ошибками, сделанными независимыми оценщиками до 1 января 2018 года.
Нововведения предполагают определять кадастровую стоимость земли максимально приближенной к рыночной. Но это, с другой стороны, позволит несколько снизить налоги на недвижимость.
До 1 января 2018 года кадастровую стоимость недвижимости проводили независимые оценщики. Но, как заявили представители Росрегистра, свою задачу они выполнили неудовлетворительно. Например, в январе этого года соответствующей комиссии пришлось пересматривать размер кадастровой стоимости в 2,5 раза больше случаев, чем в январе прошедшего года. Поэтому специалисты считают необходимым в этой связи менять процесс оценки.
Однако, по мнению скептиков, даже пересчитав стоимость недвижимости, нужно еще интенсивно побегать по различным инстанциям для того, чтобы добиться снижения налогов на недвижимость.
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Добавил: George21 Сегодня, 18:32