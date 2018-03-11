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Для некоторых россиян могут снизить налог на недвижимость

Начиная с этого года, некоторые россияне смогут сэкономить на налоге на недвижимость.

Для некоторых россиян могут снизить налог на недвижимость


Это объясняется изменениями правил кадастровой оценки, а также ошибками, сделанными независимыми оценщиками до 1 января 2018 года.

Нововведения предполагают определять кадастровую стоимость земли максимально приближенной к рыночной. Но это, с другой стороны, позволит несколько снизить налоги на недвижимость.

До 1 января 2018 года кадастровую стоимость недвижимости проводили независимые оценщики. Но, как заявили представители Росрегистра, свою задачу они выполнили неудовлетворительно. Например, в январе этого года соответствующей комиссии пришлось пересматривать размер кадастровой стоимости в 2,5 раза больше случаев, чем в январе прошедшего года. Поэтому специалисты считают необходимым в этой связи менять процесс оценки.

Однако, по мнению скептиков, даже пересчитав стоимость недвижимости, нужно еще интенсивно побегать по различным инстанциям для того, чтобы добиться снижения налогов на недвижимость.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 18:32
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