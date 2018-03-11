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Рианна стала самой популярной певицей на Apple Music

Стримы Рианны на Apple Music превысили отметку в 2 миллиарда, сделав тем самым темнокожую красотку из Барбадоса самой популярной артисткой.

Стоит отметить, что 30-летняя поп-дива стала первой в истории женщиной, чьи стримы на востребованной музыкальной службе превысили 2 миллиарда. По этому показателю остались позади такие мега-звезды западной музиндустрии, как Бейонсе и Тейлор Свифт.

Рианна стала самой популярной певицей на Apple Music

Apple Music был составлен топ-20 популярных исполнительниц, в котором Робин Рианна Фенти заняла первое место. На втором и третьем местах оказались Бейонсе и Тейлор Свифт, а британка Адель разместилась на пятой строчке. В рейтинге значатся также такие известные всему миру артистки, как Лана Дель Рей, Леди Гага, Селена Гомес, Кэти Перри, Ники Минаж, Дэми Ловато, Пинк и Мэрайя Кери.

Рианна отреагировала на эту новость, опубликовав пост в социальной сети. Певица призналась, что счастлива стать артисткой, которой покорилась столь высокая планка. Фанаты барбадосской знаменитости пишут поздравительные комментарии, коих набралось уже много тысяч, и они постоянно прибавляются.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:46
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