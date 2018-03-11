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Группа туристов на перевале Дятлова могла погибнуть из-за незаконной добычи золота

Гибель группы туристов на перевале Дятлова до сих пор не предана забвению и имеет много версий события, несмотря на закрытие дела сотрудниками органов. Исследователь Валентин Дегтярев считает, что люди стали невольными свидетелями незаконной добычи золота в этом месте после просмотра новых материалов.

Группа туристов на перевале Дятлова могла погибнуть из-за незаконной добычи золота


Участники похода ушли из поселка, расположенного на 30- километровом расстоянии от перевала, чтобы подойти к склонам горы Отортен. Исходя из фото маршрута, на данной территории не было замечено следов людского жилья, однако аналоги, сделанные спутником, показали иную картину. Туристы запечатлели на снимках несколько лиц, освещаемых светом прожекторов.



После внимательного изучения секретных золотых приисков блогеру стало известно, что в данной местности продолжается добыча драгоценного металла, несмотря на заброшенный поселок. В сюжетах видны следы машин и огромные строения. Сам перевал до сих пор продолжает искать новые жертвы, потому что уже было несколько случаев гибели незваных гостей, а также один путешественник бесследно исчез во время похода.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:24
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