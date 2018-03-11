Новости и слухи «Дом-2»: Степан Меньщиков все-таки разошелся с супругой; Ольга Рапунцель намерена рожать перед камерами

В конечном итоге экс-участник телестройки Степан Меньщиков и его супруга Евгения Шамаева все-таки решили расстаться. Об этом семейная пара публично заявила, отметив, что отныне пойдут каждый по своему пути.Экс-супруги не собираются конфликтовать, ведь у них за плечами имеется двое детей и счастливые семь лет совместной жизни, вот только развод все равно состоится. Поклонники «Дома-2» искренне надеются, что супруги проявят мудрость и сохранят семью ради детей.По словам Жени, они все же расстанутся, однако продолжат нормально общаться ради детей. Девушка рассказала, что решила поставить точку в отношениях со Степаном, так как тот ей постоянно изменял. Позже оказалось, что Меньщиков на самом деле не является биологическим отцом старшего сына. Мужчина был шокирован, вот только от ребенка он не отказался. Спустя немного времени пара все-таки смогла найти общий язык, но, к сожалению, разводиться не передумали.Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель объявила, что собирается рожать перед телекамерами. По словам девушки, съемку будут проводить «в меру», вот только пользователи Сети опасаются, что у каждого мера своя, а длинноволосая участница зачастую ее просто не знает.Обсуждения беременности Ольги продолжаются по сей день, сама же девушка готовится рожать, а зрители «Дома-2» ждут, чтобы поскорее ее поздравить. К слову, антифанаты тоже ждут, чтобы доказать свою правоту. Некоторые хейтеры ожидают, что Рапунцели все-таки покинут проект.