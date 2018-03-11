Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»

Лариса Гузеева в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию. На данном снимке ведущая запечатлена со своей коллегой Юлией Куварзиной, которая в прошедшем году приятно шокировала поклонников переменами в своей внешности. Актриса, исполняющая роли добрых толстушек, очень сбросила в весе. Юлия в интервью рассказывала, что она сбросила свыше двадцати килограммов, благодаря точному следованию программы её диетолога.Фотография в течение трёх часов с момента публикации сумела собрать более 17 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 400 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитой теледивы. Некоторые писали, что вне зависимости от возраста, веса и времени года, артистки — лучшие и любимые. Одна из поклонниц сказала, что очень любит Гузееву за актерское мастерство, за честный и острый слог, а также за её женственность.