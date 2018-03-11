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В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с пробегом в 5 000 000 км

[b]Накануне в сети интернета появился видеоролик, на котором запечатлён автомобиль Volvo P1800 с пробегом 5 000 000 километров. Это наводит на мысль, что автомобили шведской компании не только оснащены хорошей системой безопасности, но и долговечны.[b]

В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с пробегом в 5 000 000 км


Смогут ли современные автомобили преодолеть миллионы километров, да и кому захочется на одной машине проехать такое расстояние. В США нашёлся такой человек, его имя Ирвин Гордон, полвека назад он купил купе Volvo P1800, на котором за первые два дня проехал 2 000 километров. В результате машина ему понравилась и он решил и дальше ездить на ней на длительные расстояния. С такой привычкой американец живёт всю жизнь, поддерживая машину в хорошем состоянии.

На вопрос, как удалось сохранить машину, американец отвечает, что после каждой поездки он моет своё купе тёплой водой и не забывает своевременно менять расходники.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:06
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