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Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался затратным для ремонта

Для ремонта очень затратным оказался смартфон версии Samsung Galaxy S9. Эксперты это объясняют задействованием сверхсовременных технологий, а также решений при разработке данного современного устройства.

Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался затратным для ремонта

По мнению экспертов, основную сложность представляет возможность восстановление дисплея. Он занимает более 80 процентов площади всей поверхности устройства. Чтобы заменить экран потребуется выложить $380. Дело в том, что на задней панели используется сверхустойчивое к царапинам хрупкое стекло типа Corning Gorilla Glass 5. Уязвимым также является объектив камеры. Замену поврежденной крышки можно будет провести за 80 долларов. При этом владелец должен будет обратиться к специалистам. Сделать это самостоятельно невозможно вследствие трудно открываемого корпуса, а также извлечения аккумулятора.

В данном случае гарантия производителя не распространяется на механические повреждения корпуса и на поломки дисплея.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:59
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