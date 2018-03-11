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Анастасия Решетова опубликовала совместный фотоснимок с Тимати

Анастасия Решетова порадовала поклонников и выложила совместное фото с Тимати.

Анастасия Решетова опубликовала совместный фотоснимок с Тимати


Модель Анастасия Решетова редко говорит о своей приватной жизни и старается не выставлять ее напоказ и не афишировать отношения с Тимати. Рэпер также хранит молчание и на его страничке совместные снимки появляются крайне редко.

Рэпера Тимати постоянно окружали потрясающие и красивые женщины, которые его любят и заботятся о нем. Одной из них является вице-мисс России 2014 и модель Анастасия Решетова, которая сделала исключение и выложила на своей личной страничке в Интернете совместный фотоснимок с бойфрендом. Данное фото вызвало много положительных эмоций у фанатов.

На снимке парочка предстала в красивых вечерних нарядах, которые выглядят очень стильно. Под новым фото пользователи Сети написали множество комплиментов и добрых слов. Некоторые назвали эту пару – идеальной. Фото получилось очень красивым и нежным.

Стоит напомнить, что у Тимати растет прекрасная дочка Алиса. Воспитанием девочки занимается бабушка Симона, мама рэпера. К такому решению родители ребенка пришли обоюдно, поскольку у каждого насыщенный график работы и уделять должное внимание дочери у знаменитостей не получается.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:12
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