Анастасия Решетова опубликовала совместный фотоснимок с Тимати

Модель Анастасия Решетова редко говорит о своей приватной жизни и старается не выставлять ее напоказ и не афишировать отношения с Тимати. Рэпер также хранит молчание и на его страничке совместные снимки появляются крайне редко.Рэпера Тимати постоянно окружали потрясающие и красивые женщины, которые его любят и заботятся о нем. Одной из них является вице-мисс России 2014 и модель Анастасия Решетова, которая сделала исключение и выложила на своей личной страничке в Интернете совместный фотоснимок с бойфрендом. Данное фото вызвало много положительных эмоций у фанатов.На снимке парочка предстала в красивых вечерних нарядах, которые выглядят очень стильно. Под новым фото пользователи Сети написали множество комплиментов и добрых слов. Некоторые назвали эту пару – идеальной. Фото получилось очень красивым и нежным.Стоит напомнить, что у Тимати растет прекрасная дочка Алиса. Воспитанием девочки занимается бабушка Симона, мама рэпера. К такому решению родители ребенка пришли обоюдно, поскольку у каждого насыщенный график работы и уделять должное внимание дочери у знаменитостей не получается.