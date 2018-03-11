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Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней жениться

Участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина рассказала, что бывший молодой человек так и не решился на свадьбу.

Хромина призналась, что уже готова к замужеству. Еще во время прошлых отношений она мечтала о свадьбе с Михаилом. Однако за 4 с половиной года молодой человек так и не заговорил об официальном оформлении их союза.

Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней жениться

Лена рассказала, что бывший парень неоднократно говорил о том, что никогда не женится. Правда, потом забирал свои слова обратно, но у девушки уже они отложились на подсознании.

Сейчас же участница «Дома-2» полностью погрузилась в отношения с Саймоном Марданшиным. Только вот он тоже не слишком серьезно настроен. Хромина призналась, что парень не то что прилюдно, но даже наедине не говорит ей о своих чувствах.

Но при этом Лене приятно слышать от Саймона, что он боится ее потерять и не хочет, чтобы она уезжала. Возможно, что парню просто нужно время, для того чтобы полностью раскрыть себя и свои чувства по отношению к Хроминой.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:02
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