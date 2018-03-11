Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и имеет множество поклонников

Пушистый красавец весьма обаятельный, но в этот раз он настойчиво просит хозяина выйти из дома, чтобы выяснить отношения с соседским собратом. Мужчина сам не ожидал, что животное заговорит на человеческом языке, а также добавил, что не хотел пускать его к рыжему коту, потому что сразу начнется драка. Яков хорошо воспитан и не любит ругаться, но зрители после просмотра сюжета были поражены его необычными способностями.Многие люди посоветовали показывать кота в цирке, а также шутливо отправили его к логопеду, чтобы исправить дефекты произношения. Сейчас все ждут, что это чудо природы удивит юзеров чтением стихов, будет комментировать события и станет учителем среди хвостатых сородичей.