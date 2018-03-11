АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и имеет множество поклонников

Пользователи сетей были поражены видео на Youtube, где в главной роли выступает говорящий кот Яков. Он четко говорит фразу “Открой мне”, после чего множество поклонников питомца сделали его фаворитом интернета.

Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и имеет множество поклонников


Пушистый красавец весьма обаятельный, но в этот раз он настойчиво просит хозяина выйти из дома, чтобы выяснить отношения с соседским собратом. Мужчина сам не ожидал, что животное заговорит на человеческом языке, а также добавил, что не хотел пускать его к рыжему коту, потому что сразу начнется драка. Яков хорошо воспитан и не любит ругаться, но зрители после просмотра сюжета были поражены его необычными способностями.



Многие люди посоветовали показывать кота в цирке, а также шутливо отправили его к логопеду, чтобы исправить дефекты произношения. Сейчас все ждут, что это чудо природы удивит юзеров чтением стихов, будет комментировать события и станет учителем среди хвостатых сородичей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в
Лариса Гузеева продемонстрировала губки «пю»
В сеть выложили видео с автомобилем Volvo P1800 с
Флагман версии Samsung Galaxy S9 оказался
Воронежская модель Диана Лихачева порадовала
Могерини объявила, при каких условиях ЕС введёт
Путин назвал причину гибели подводной лодки
В Сети опубликовано видео гигантского Х-образного
Поклонники были озадачены содержимым холодильника
Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в
Вера Брежнева удивила поклонников показом фото в
Новый Mercedes-Benz CLS 2019 представили на
Представлен самый безрамочный смартфон Vivo Apex
СМИ: Ким Кардашьян устала от Канье Уэста и хочет
Горячий тверк девушки из Владикавказа в ресторане
В Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и
Ростовские энтузиасты открыли для птиц кафе
Владимир Путин рассказал, чего он не простит
Доработка истребителя МиГ-31 осуществлялась
Сын Дэвида Боуи поделился с журналистами, что
Группа туристов на перевале Дятлова могла
Первый электрокар бренда MINI - Cooper E проходит
В Красном Кресте назвали четыре основных навыка
Известен список смартфонов Meizu, которые
В России снизились цены на iPhone 8
Doogee анонсировала защищенный смартфон S60 Lite
Жена Мота оставила маленького сына и улетела в
Говорящий кот Яков стал фаворитом интернета и
Новый Samsung Internet Browser для
Кети Топурия является настоящей фанаткой
Просмотреть все новости