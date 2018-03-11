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Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался трактор

В машину Тимура Еремеева врезался трактор, пострадавших нет.

Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался трактор


На днях актер Тимур Еремеев попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии актер серьезных травм не получил, а его автомобиль пострадал достаточно серьезно. Виновником столкновения стал водитель трактора. Он резко сдал назад и не заметил машину Тимура. После ДТП автомобилю Еремеева необходим капитальный ремонт.

Ожидая приезда сотрудников ГИБДД, у актера сорвалось несколько важных встреч. После решения всех вопросов с документами Тимур моментально отправился в театр, где по плану должен проходить спектакль. Неудачное начало дня совершенно не испортило артисту настроения, ведь он всегда во всем находит позитив.

Стоит напомнить, что в недавнем интервью актер сообщил, что планирует поставить детскую пьесу, черновик которой был оставлен Спартаком Мишулиным, предполагаемым его биологическим отцом. Актер думает, что это может стать лучшим памятником для великого артиста, а не эксгумация его останков, о которой не так давно начала вести разговоры Карина Мишулина.

Сам Тимур сообщил, что это кощунственно, безнравственно и отвратительно. Он категорически против этой идеи.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:43
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