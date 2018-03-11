Украинские морги не будут принимать тела умерших лиц без судмедэкспертизы с 15 марта

Юрист Александр Климчук во время беседы с журналистами отметил, что данное новшество предусматривает проведение процедуры на протяжении 72 часов, а также покойника нельзя хоронить без судебного решения. Раньше экспертизу назначали следователи, но теперь они будут обращаться за разрешением к прокурору, после чего получить одобрение следственного судьи.Сейчас в столице умирает много жителей, но представители закона заняты делами и могут не успеть выполнить данную формальность вовремя, а власти не знают, как решить проблему. Из-за закона похороны могут затянуться на долгое время, а возмущенные украинцы будут иметь повод для акций протестов.