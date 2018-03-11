Первый электрокар бренда MINI - Cooper E проходит испытания в зимних условиях

Первые электрокары бренд MINI намерен представить в 2019 году, одним из них является MINI Cooper E, прототип которого был запечатлён фотошпионами во время прохождения зимних тестов. В суровых зимних условиях проще выявить слабые места силового агрегата, подвески и трансмиссии.Согласно предварительным данным, первый электрокар бренда будет построен на базе современной версии MINI Cooper. При этом платформа будет слегка модернизирована, на ней можно будет установить два электрических мотора и ёмкий аккумуляторный блок, не жертвуя при этом задним рядом сидений. По предположению экспертов, мощность электрокара составит 150 лошадиных сил, а запас хода — 350 км.В оснащение новинки входит мультимедийная система с большим сенсорным экраном, цифровая приборная панель с навигацией, системы пассивной и активной безопасности, а также другие опции.