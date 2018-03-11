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Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку Теону английскому языку

Знаменитая телеведущая «Дома-2» опубликовала в своем Инстаграм «мимишный» видеоролик, в котором она обучает младшую дочь Теону английскому языку.

Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку Теону английскому языку

«Приступаем к изучению английского», - написала телеведущая в описании видеоролика, в котором та называла слова на английском языке, а Теона исправно повторяла за мамой.

Фанатам Ксении Бородиной уже давно известно, как много слов знает малышка на русском языке. По всей видимости, теледива решила, что пора научить дочку и разговорному английскому.

«Привет! Как дела?», - спрашивала мама по-английски, а за ней повторяла Теона. Запуталась девчушка лишь, пытаясь произнести фразу: «Я красивая девочка». К слову, за 12 часов видеозапись набрала свыше 1,5 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что поклонники Ксении Бородиной просто обожают смотреть ролики с младшей дочкой Ксении и Курбана. Тея вызывает у подписчиков чуть ли не приступы милоты, которую те тут же выплескивают в комментариях, восхищаясь малышкой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:28
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