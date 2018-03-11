Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку Теону английскому языку
Знаменитая телеведущая «Дома-2» опубликовала в своем Инстаграм «мимишный» видеоролик, в котором она обучает младшую дочь Теону английскому языку.
Фанатам Ксении Бородиной уже давно известно, как много слов знает малышка на русском языке. По всей видимости, теледива решила, что пора научить дочку и разговорному английскому.
«Привет! Как дела?», - спрашивала мама по-английски, а за ней повторяла Теона. Запуталась девчушка лишь, пытаясь произнести фразу: «Я красивая девочка». К слову, за 12 часов видеозапись набрала свыше 1,5 миллиона просмотров.
Стоит отметить, что поклонники Ксении Бородиной просто обожают смотреть ролики с младшей дочкой Ксении и Курбана. Тея вызывает у подписчиков чуть ли не приступы милоты, которую те тут же выплескивают в комментариях, восхищаясь малышкой.
«Приступаем к изучению английского», - написала телеведущая в описании видеоролика, в котором та называла слова на английском языке, а Теона исправно повторяла за мамой.
Фанатам Ксении Бородиной уже давно известно, как много слов знает малышка на русском языке. По всей видимости, теледива решила, что пора научить дочку и разговорному английскому.
«Привет! Как дела?», - спрашивала мама по-английски, а за ней повторяла Теона. Запуталась девчушка лишь, пытаясь произнести фразу: «Я красивая девочка». К слову, за 12 часов видеозапись набрала свыше 1,5 миллиона просмотров.
Стоит отметить, что поклонники Ксении Бородиной просто обожают смотреть ролики с младшей дочкой Ксении и Курбана. Тея вызывает у подписчиков чуть ли не приступы милоты, которую те тут же выплескивают в комментариях, восхищаясь малышкой.