Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку Теону английскому языку

«Приступаем к изучению английского», - написала телеведущая в описании видеоролика, в котором та называла слова на английском языке, а Теона исправно повторяла за мамой.

Фанатам Ксении Бородиной уже давно известно, как много слов знает малышка на русском языке. По всей видимости, теледива решила, что пора научить дочку и разговорному английскому.«Привет! Как дела?», - спрашивала мама по-английски, а за ней повторяла Теона. Запуталась девчушка лишь, пытаясь произнести фразу: «Я красивая девочка». К слову, за 12 часов видеозапись набрала свыше 1,5 миллиона просмотров.Стоит отметить, что поклонники Ксении Бородиной просто обожают смотреть ролики с младшей дочкой Ксении и Курбана. Тея вызывает у подписчиков чуть ли не приступы милоты, которую те тут же выплескивают в комментариях, восхищаясь малышкой.